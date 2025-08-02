Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов припустив, що НАТО дійсно може опинитися під загрозою розпаду. Це один з імовірних сценаріїв, якщо Сполучені Штати не змінять свою нинішню політику.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кирила Буданова в інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі.

До теми Очільник ГУР розповів, скільки було замахів на його життя

Який прогноз висловив Буданов щодо НАТО?

Кирило Буданов висловив сумнів у довгостроковій ефективності великих міжнародних альянсів, наголосивши, що більше довіряє двостороннім форматам співпраці.

"Я взагалі в широкі альянси не до кінця вірю. Я вірю в те, що вони можуть існувати, але обмежений проміжок часу. Реально існувати, а не номінально, і функціонувати ефективно», – пояснив очільник ГУР.

Він також прокоментував заяву колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, який припустив можливий розпад НАТО та ЄС за аналогією з розпадом СРСР і Варшавського договору.

При тому, що я його (Суркова – 24 Канал) відверто ненавиджу за все те, що він приніс сюди (в Україну – 24 Канал), я боюсь, що це один з вірогідних варіантів розвитку подій, якщо все буде залишатися так, як воно є зараз,

– зазначив Буданов.

Водночас він наголосив, що цей сценарій не є неминучим, але залишається імовірним, якщо міжнародна спільнота не вдасться до рішучих дій.

"Я не кажу, що це 100% варіант. Але це один з вірогідних варіантів… Бо просто заплющувати весь час очі, кажучи "ми всі співчуваємо, Росія робить погано, Україна молодець" – так ніхто і не спромігся зробити різкі кроки, щоб не те що цьому завадити. Це штовхає всіх у питання невпевненості в майбутньому розвитку наявних зараз геополітичних утворень", – підсумував очільник української розвідки.

До слова, Кирило Буданов також зазначив, що Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року, прагнучи витратити на це 1,1 трильйона доларів. Цим країна-агресорка хоче підготуватися до можливої війни з НАТО до 2030 року.