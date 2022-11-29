Військовий експерт пояснив, чому Захід не дозволить Китаю анексувати Сибір
У Туреччині 14 листопада відбулася зустріч голови ЦРУ США з головним розвідником Росії. Ймовірно, Сполучені Штати намагаються досягти певних домовленостей з Росією.
Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. У Вашингтоні запевнили, що під час зустрічі Вільяма Бернса з Сєргєєм Наришкіним про війну в Україні не говорили.
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США могли поставити Путіну ультиматум
За офіційною версією, сторони обговорювали низку питань щодо управління ядерними ризиками. Однак, на думку Черника, однією з основних тем зустрічі могло стати саме врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
Ймовірно, Владіміру Путіну поставили ультиматум: "Ти покидаєш Україну, Крим виносимо за дужки і починаємо якусь розмову про збереження тебе при владі". Я думаю, що Путін цей ультиматум не прийняв,
– сказав військовий експерт.
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Він наголосив, що версія про ультиматум – лише аналітична здогадка, яка, втім, має повне право на існування через низку фактів, які це побічно підтверджують.
"Зараз йде промацування стратегічної концепції з приводу того, що далі робити з Росією та її режимом. На превеликий жаль, рішення про пониження геополітичного статусу Російської Федерації ухвалене. А рішення про її розвал – ні", – сказав Черник.
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Він додав, що зараз на Заході намагаються напрацювати формулу, як зберегти Росію у тому вигляді, у якому вона є зараз. Військовий експерт зазначив, що поразка Росії у війні проти України з великою ймовірністю означатиме "смерть Путіна". А Росія опиниться на шляху до розпаду.
Як тільки Росія розвалиться, Сибір "подрейфує" до Китаю. А там зосереджено 40% всіх важливих для людства ресурсів. Насамперед це прісна вода, яка буде найціннішим ресурсом у найближчі 20 – 30 років. Ніхто не дозволить підсилити Китай аж так сильно,
– пояснив Черник.
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Відносини США та Росії: коротко
- Росія в односторонньому порядку перенесла зустріч з США щодо контролю за ядерною зброєю. Однак чому саме держава-агресорка відклала перемовини, її представники не розповіли.
- За інформацією Reuters, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була створена лінія зв'язку між військовими США і Росії. Наразі вона була використана лише один раз. США ініціювали дзвінок, щоб повідомити про свою стурбованість щодо російських військових операцій поблизу критичної інфраструктури в Україні.
- Як зазначила посол США в НАТО Джуліанн Сміт, Сполучені Штати наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму, однак виступають за подальші санкції та експортні обмеження.