Розпад рф ми вже невдовзі побачимо на власні очі, – Данілов

Українські бійці продовжують героїчно виганяти російських окупантів з території нашої країни. Уся наша територія буде звільнена, а от на державу-агресорку очікує інша доля.

Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що те, що зараз роблять наші хлопці в Криму у жахах не снилося нікому з найближчого оточення путіна.

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На росію чекає розпад

За його словами, росіяни думають, що перебувають під захистом, але це не так. Україна розуміє, у який спосіб нам досягати результатів і вони обов'язково будуть. Уся наша територія буде звільнена від російських окупантів.

росіяни називали Крим "червоною лінією" й говорили, що з такою образою, як знищення кримського мосту не зможуть змиритися. Однак їм доведеться "проковтнути не тільки це, а й багато речей, які їх очікують найближчі 5 – 7 років".

За словами Данілова, це термін, коли почнеться розпад росії.

Ми на власні очі з вами будемо бачити розпад російської федерації,

– наголосив секретар РНБО.

Він додав, що у тому вигляді, як сьогодні існує росія – функціонувати вона більше не буде.

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