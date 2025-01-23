Це завжди призводить до розпаду імперії: нардеп вказав на вразливе місце Росії

Дональд Трамп висловив сподівання, що Владімір Путін все-таки погодиться укласи угоду про завершення війни. Він згадав про великі втрати росіян та дуже складну ситуацію в економіці.

Крах путінського режиму та Росії не обов'язково почнеться з проблем в економіці. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, зауваживши, що певні процеси почалися ще у 2023 році з маршу Пригожина.

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Що спричинить крах Росії

Тригером для розвалу країни міг стати заколот Євгєнія Пригожина, але цього не відбулося. Втім варто розуміти, що перемога України та завершення війни означатимуть розпад всієї імперії, яка має дуже вразливі місця. Головне з них – нездатність пережити воєнну поразку.

Вся історія Росії пов'язана з тим, що під час воєнної поразки вона завжди розвалювалася на шматки. Інше питання, що на той момент не існувало такої держави, яка була готова керувати цим процесом і не допустити об'єднання Росії в чергову неоімперію,

– наголосив Олег Дунда.

Сьогодні Україна повинна бути лідером цього процесу, а після перемоги долучати наших партнерів. Ба більше, розмови з представниками США щодо того, як можна впливати на територію Росії, уже ведуться.

Захід усвідомлює, які загрози нас чекають, та готовий працювати у напрямку їх подолання.

Що може збурити росіян

Не варто покладати всі надії виключно на економічні процеси всередині Росії. Вони не настільки погані, як би нам хотілося. Більший вплив можуть мати так званий криміналітет і "барони". Один з прикладів – той же марш Пригожина.

"Ми повинні проводити хаотичні процеси всередині Росії, показувати, що московська вертикаль не настільки міцна, а Путін не готовий утримувати всю територію. Тоді почнуться процеси, які ми хочемо бачити найближчим часом", – підсумував народний депутат.