Є оптимістичний сценарій: чи готовий Захід до розвалу Росії тепер

Заміна Вадіміра Путіна кимось іншим на президентській посаді не вплине суттєво на розв'язання війни в Україні. А тому західним країнам потрібно працювати над розвалом Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Юрій Подорожній, зазначивши, що рано чи пізно перед Заходом постане вибір: або він перемагає диктаторські режими, або ухвалюють кардинальні рішення.

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Вбити осиковий кілок у вампіра

Сьогодні ситуація складається так, що якби Україна була адекватно озброєна, то могла б сприяти тому, щоб Росія почала розвалюватись.

Це оптимістичний сценарій. Тому що песимістичні взагалі не варто розглядати. Події XX сторіччя показують, що негативні сценарії в кінцевому підсумку перетворювались на позитивні. Адже у Першій та Другій світових війнах коаліції демократичних країн перемагали,

– наголосив політтехнолог.

Сьогодні, на його думку, політикою, яку проводить США, можна наблизити Третю світову війну і з колосальними витратами по всьому світу зупинитись на дуже складній точці.

"Або дати можливість Україні на полі бою перемогти Росію, а також інформаційно. І вбити осиковий кілок у вампіра, який всіх дістає своїми діями вже не перше століття", – відзначив Подорожній.

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Росія не зупиниться

Якщо ж цей позитивний сценарій не здійсниться, то розраховувати на мир з Росією не варто. Навіть якщо вона "прийме" 4 області України та український Крим, і наша країна буде далі розвиватися як Південна Корея, – такого бути не може. Росія не зупиниться.

"Навіть якщо на Україну "натиснуть" підписати якесь "перемир'я", це означатиме підготовку до ще більшої війни. А тому США вже час це усвідомити та ухвалювати більш кардинальні та різкі рішення", – підкреслив Юрій Подорожній.

Важливо! У своєму зверненні 20 жовтня президент США Джозеф Байден порівняв бойовиків ХАМАС та Путіна. Він зазначив, що це "різні загрози", проте вони мають "багато спільного". Адже їхнє завдання – "знищити сусідні демократії". Якщо ХАМАС має мету "знищити Ізраїль", то Путін "відмовляє Україні у праві на державність".

За словами Байдена, глава Кремля наголошує, що "Радянський Союз створив Україну". Також він відповів на вислів Путіна про те, що якби США та західні країни припинили допомогу Україні, то їй би залишився "тиждень на життя", що Сполученні Штати не зроблять того, чого хоче Путін.

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