Будуть дуже сильні тектонічні зміни та зсуви, – Резніков спрогнозував, що чекає на Росію

Росія як імперія чи федерація неминуче розпадеться, а на її місці постане щось оновлене. Однак, хто буде контролювати ці утворення, залишається відкритим питанням.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, Захід турбується, в чиї руки попадуть ядерні запаси та арсенали.

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Як імперія або федерація Росія припинить своє існування

Захід має думати, що "робити з Росією завтра", бо в країні-агресорці будуть дуже сильні "тектонічні зміни і зсуви". Як імперія вона перестане існувати, вважає Олексій Резніков.

За словами міністра, на тих територіях постане щось оновлене. Захід турбує, яким буде це "оновлення" і хто буде його контролювати.

Зокрема, мовиться про загрозу під назвою "ядерні запаси та арсенали". Річ у тім, що світовим лідерам простіше сприймати Росію як один суб'єкт.

Нехай от з таким Кремлем, з таким режимом, з яким теоретично про щось якось можна домовитися, купити, заспокоїти. Тобто Захід дуже інертний, на жаль,

– сказав Олексій Резніков.

Якщо Захід прийняв якесь рішення, то надовго. Це водночас добре і погано. Наприклад, якщо дивитися на таку характеристику з точки зору санкцій, – то це дуже добре.

Міністр оборони пояснив, що росіяни щиро мріють про те, що от, як тільки вони стануть "паїньками", – з них знімуть санкції. Проте це далеко не так: санкції діятимуть ще довго, навіть якщо вони вдадуть, що змінилися.

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