Буде "болючий" розпад, – політтехнолог припустив долю "червоної кнопки" Росії

Владімір Путін заговорив про розпад Росії. Та він буде "більш болісним", ніж розпад СРСР.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що Радянський Союз розпадався переважно з економічних причин, натомість розпад країни-агресорки буде наслідком воєнної поразки.

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"Це дійсно буде "більш болісний" розпад. У такому випадку буде тотальна недовіра до влади. Путін, я не знаю, що він буде робити, коли з поразкою вийде з України", – сказав він.

Політтехнолог переконаний, що російський диктатор поразку в Україні буде продавати як перемогу. Мовляв, "ми налякали цю країну, проти нас був весь Захід, США тощо". Він вважає, що Європі не варто цього боятися.

Оці процеси фрагментації, відділення певних суб'єктів, боротьба за незалежність деяких суб'єктів – це за кордони Росії навряд чи вийде. Росія буде слабнути з Москви,

– заявив Тизенгаузен.

На його думку, великою проблемою буде ядерний потенціал, який буде залишатися у Росії.

"Це єдина проблема. Нині треба буде колективному Заходу вирішити, як вони цю проблему будуть вирішувати", – розказав він.

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Ядерна зброя як запобіжник

Борис Тизенгаузен переконаний, що навряд чи система, яка Владіміра Путіна привела до влади, відмовиться від ядерного потенціалу. Він зауважив, що це єдине, що протягом 20 років запобігало розпаду й поразки Росії.

"Якби у Росії не було ядерного потенціалу, ще не відомо, як США у 2008 році відреагували б на події в Грузії. Тоді зайшов авіаносець й всі сіли за стіл переговорів і підписали угоди", – розказав він.

Політтехнолог припускає, що Сполучені Штати могли відреагувати жорсткіше, якби в Росії не було ядерного потенціалу.

Це запобігач, який протягом усього правління Путіна запобігав розвалу російської імперії,

– заявив він.

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