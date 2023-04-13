Імперія розсиплеться на друзки, – нардеп припустив, які регіони першими відколються від Росії

Переважна більшість регіонів в Росії прагнуть отримати незалежність від Москви, адже вважають, що своїми ресурсами утримують столицю. Захід та Україна повинні бути готовими до таких процесів всередині Росії.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Олег Дунда. Він додав, що центральна влада в Росії опирається на силу і, коли її не стане, регіони отримають шанс на незалежність.

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В Росії серйозні розбіжності між регіонами

За його словами, ключові суб’єкти федерації – від Калінінграда до Владивостока, вважають, що утримують Москву з власних ресурсів та у збиток собі. Саме тому ідеї "руского міра" також активно пропагуються серед населення Росії, адже це єдиний спосіб поєднати такі різні етнічні та національні групи в одній державі.

"Наприклад, Єкатеринбург чи будь-яке інше місто в Росії має серйозні сепаратні ідеї, релігійні, культурологічні, етнічні розбіжності тощо. Якщо не буде кому захищати імперію – вона розсиплеться на друзки й почнеться процес створення державних утворень за принципом – хто сильніший, того земля. Завдання Заходу та України готуватись до цього процесу та шукати людей, які зможуть очолити нові держави на території сучасної Росії", – розповів Дунда.

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Якщо отримають шанс, то скористаються ним

Він назвав регіони, які першими оголосять про свою незалежність, коли складуться відповідні умови в Росії. Це національні республіки та території Північного Кавказу, Татарстан, Калмикія, Башкортостан. Далі підуть народи Уралу та Далекого Сходу.

"Калінінград, який розташований на території Європейського Союзу, та, фактично, є європейською країною. Люди, які там живуть, бачать всі переваги життя в ЄС і порівнюють до недоліків життя в Росії. Санкт-Петербург, який під час протестів був одним з найактивніших. Місцеві жителі не хочуть мати другорядну роль на фоні Москви", – зазначив Дунда.

Народний депутат додав, що багато регіонів ще не готові до незалежності, але згодом вони зрозуміють, що не можна втрачати шанс і також почнуть відколюватись від Росії.

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