М'який розвал Росії: в якому вигляді може відбутися

Розпад Росії стає все реальнішим. Великі фінансові труднощі в окремих регіонах можуть спричинити пошук інших варіантів існування.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц зауважив 24 Каналу, що цілком очевидна досить легка модель розпаду Росії.

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Які регіони Росії можуть відколотися

Ліпсіц зазначив, що Росія, як економіка, завжди трималася на тому, що західна її частина є транзитним регіоном, через який ідуть ресурси, які видобуваються на сході. Так відбувається експорт до Європи, а звідти товари надходять в Москву, через яку прямують до інших країн.

Однак, зауважив він, зараз несподівано для всіх Росія зламала цю модель і розвернулася на Схід. І західна частина Росії виявилася таким собі глухим кутом – далі починається "залізна завіса".

Тому виходить, що східна частина Росії – не лише за Уралом, а й практично за Волгою – вже не так потребує центральної її частини,

– сказав доктор економічних наук.

Адже, пояснив він, тепер усе прямує з Китаю. Тому східні регіони Росії неочікувано отримали більшу свободу від західної частини країни-агресорки, ніж вона від них.

Як може відбутися розкол Росії

Доктор економічних наук зауважив, що місцеві губернатори сидять на подачках із федерального бюджету. А їх надходить усе менше через брак грошей. Тож виникає ситуація, коли східні регіони Росії можуть почати шукати собі інші варіанти існування.

Це буде рух місцевих еліт, яким стане невигідно й нецікаво чекати подачок від Москви,

– заявив Ліпсіц.

Тому, за його словами, може виникнути така собі регіональна злочинна група, яка порушуватиме російські закони й намагатиметься відособитися, не віддаючи доходи в Москву.

Він додав, що очевидна досить легка модель розпаду країни-агресорки – починаючи від Астрахані, всі східні регіони Росії мають вихід у світ без якихось західних регіонів.

За його словами, східні регіони можуть бути учасниками світової економіки через Каспійське море або через кордон із Казахстаном, не звертаючись по допомогу до західних регіонів Росії. Якщо триватиме руйнування фінансової системи Росії, то така модель щодо відокремлення територій може стати цілком реальною.

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