Окупантові більше не знадобиться: захисники зробили розпаковку російського сухпайка

Наші військові продовжують насипати російським загарбникам. Так, захисники "віджали" в окупанта сухпайок, адже останньому він більше не знадобиться.

Як то кажуть, які часи – така і розпаковка. Якщо раніше мовилося про ґаджети, то зараз – сухпайки російських загарбників. Один із них розглянули наші військові.

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Сухпай залишився після зачистки позиції

Як зазначають у ДПСУ, вдалу зачистку позицій наші військові здійснили на Сватівському напрямку. На самому відео можна побачити лого "Сталевий кордон". Це означає, що ворогові добряче насипали захисники, яких раніше набирали у Державній прикордонній службі. Їхня задача – звільнити захоплені території нашої країни.

Отже, починають розпаковку як цілу казку. Каже військовий: "Жив тут колись мужичок один, його вже нема". Власне, він натякав на власника цього сухпайка, який окупантові більше не знадобиться.

Вміст упаковки захисник розглядав без особливого ентузіазму. Ледь не через кожну позицію лилася щедра порція лайки. Правда, дещо військові собі залишили. До прикладу, одноразові ложки, які ще можуть знадобитися. Також відклали цукор.

Уся ця розпаковка відбувається під звуки прольотів, що наші військові теж щедро приправили добірною лайкою. Оскільки усе запікали до нас, то ми можемо лише здогадуватися, чого вони там бажають російським окупантам.

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О, і найцікавіше. Сірники. Це я з собою візьму... І тут у нас ще що? Інструкція (добірка лайка – 24 Канал),

– каже захисник.

Ми не впевнені, але можемо припустити, що сухпайок належав окупантові, котрий уже поповнив статистику втрат ворога. Звернімо увагу, що їхня кількість щоденно продовжує рости.

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