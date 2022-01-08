Розпався на частини: російський літак загорівся в аеропорту Китаю
Джерело:China News
В міжнародному аеропорту "Сяошань", що в Китаї, загорівся вантажний літак. Борт спалахнув власне перед зльотом 8 січня.
За інформацією видання, спалахнув літак російської авіакомпанії "Авиастар-ТУ". Борт Ту-204 розломився навпіл одразу після гасіння пожежі.
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Ту-204 летів в Новосибірськ
У літаку, згідно з інформацією ЗМІ, було приблизно 20 тонн вантажу та майже 26 тонн авіапального. Літак нібито мав приземлитися в російському Новосибірську.
Пожежа трапилася у салоні під час запуску. Одразу після спалаху з літака евакуювали 8 членів екіпажу, рятувальники одразу прибули на місце інциденту.
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Наразі пожежу ліквідували, проте її причини досі з'ясовують. Про постраждалих не повідомляли.
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