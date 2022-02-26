Розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT, – Кулеба

Дмитро Кулеба повідомив, що розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT. Міністр заявив, що цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України.

Глава МЗС України Кулеба заявив, що заради цього рішення працювала вся вертикаль української дипломатії. Від президента Володимира Зеленського до аташе в українському посольстві.

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SWIFT! Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України заявив, що дякує також тисячам людей. Зокрема, українській діаспорі. Кулеба зауважив, що "ми гризли-гризли і вигризли".

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