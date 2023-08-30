Росія почала псевдовибори на окупованих територіях: кого висунула у кандидати

30 серпня розпочалося дострокове так зване "голосування" на тимчасово окупованих територіях. 62% кандидатів – громадяни Росії, які не мають відношення навіть до колаборантів.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. Таким чином росіяни хочуть повністю поставити на керуючі посади своїх людей.

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Скільки триватиме голосування

Голосування на тимчасово окупованих територіях триватиме від 30 серпня по 7 вересня. У Росії прийняли так зване положення, яке "дозволяє" голосувати на дострокових виборах.

"Це відбувається так: один член окупаційної комісії у супроводі 4 росгвардійців обходять громадські місця, прибудинкові території і змушують людей голосувати", – розповів Лисянський.

Для депортованих українців, які перебувають наразі на території Росії, зробили так звані екстериторіальні дільниці. Але голоси зараховуватимуть нібито з тимчасово окупованих територій.

"Таким чином вони намагатимуться показати, що там мешкає велика кількість людей", – пояснив правозахисник.

Уже 8, 9 та 10 вересня російські окупанти проведуть основний виборчий пул. Але важливо хто є кандидатами у виборчих списках.

Хто є кандидатами

Росіяни задіяли 9 229 кандидатів для псевдовиборів. 62% з них – громадяни Росії, які не мешкали на тимчасово окупованих територіях і навіть не мають жодного стосунку до колаборантів. Таким чином усі ці так звані ради будуть сформовані винятково з росіян.

Колаборантів вони залишають як обслуговуючий персонал на окупованих територіях. Всі окупаційні органи влади росіяни повністю взяли під свій контроль,

– додав Павло Лисянський.

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