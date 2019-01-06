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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Розпочато голосування за стартові п'ятірки Матчу Зірок-2019

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      Матч Зірок 2019 прийме Запоріжжя
      Матч Зірок 2019 прийме Запоріжжя / ФБУ

      Вже 26-го січня у Запоріжжі відбудеться Матч Зірок Суперліги Парі-Матч 2019. Цьогоріч баскетбольне свято пройде у форматі матчу Зірок України проти Зірок Легіону. Кожен із восьми клубів Суперліги Парі-Матч буде представлено у зірковій грі.

      У голосуванні на сайті ФБУ можна обрати свого фаворита – гравця, якого б ви хотіли бачити в стартовій п'ятірці Матчу Зірок-2019. В кожній категорії можна обрати лише одного баскетболіста. Голосування триватиме до 16 січня.

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      Відзначимо, що тренер кожного з клубів делегував на голосування по три українських гравця. При цьому всі легіонери беруть участь у голосуванні.

      Нагадаємо, що другу п’ятірку визначатимуть тренери Суперліги, ще по два гравці у збірні оберуть організатори Матчу Зірок. Також організатори назвуть і тренерський склад команд, а головним чинником при визначені тренерів стане турнірне становище їх команд у чемпіонаті України.

      Теги: Спорт Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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