Розпочато голосування за стартові п'ятірки Матчу Зірок-2019

Вже 26-го січня у Запоріжжі відбудеться Матч Зірок Суперліги Парі-Матч 2019. Цьогоріч баскетбольне свято пройде у форматі матчу Зірок України проти Зірок Легіону. Кожен із восьми клубів Суперліги Парі-Матч буде представлено у зірковій грі.

У голосуванні на сайті ФБУ можна обрати свого фаворита – гравця, якого б ви хотіли бачити в стартовій п'ятірці Матчу Зірок-2019. В кожній категорії можна обрати лише одного баскетболіста. Голосування триватиме до 16 січня.

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Відзначимо, що тренер кожного з клубів делегував на голосування по три українських гравця. При цьому всі легіонери беруть участь у голосуванні.

Нагадаємо, що другу п’ятірку визначатимуть тренери Суперліги, ще по два гравці у збірні оберуть організатори Матчу Зірок. Також організатори назвуть і тренерський склад команд, а головним чинником при визначені тренерів стане турнірне становище їх команд у чемпіонаті України.