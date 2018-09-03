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Розпочато реєстрацію на конференцію "Телебачення як Бізнес – 2018"

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Конференція "Телебачення як Бізнес"
Конференція "Телебачення як Бізнес" / tvbusinessconference.com

Конференція "Телебачення як Бізнес", що проходить в рамках міжнародного медіафоруму KYIV MEDIA WEEK, відбудеться 20 вересня 2018 року в готелі Hyatt Regency Kiev.

"Телебачення як Бізнес 2018" – щорічна зустріч лідерів телевізійної індустрії та рекламного ринку.

Дев’ятий рік поспіль провідні телевізійні бренди, найкращі медіаспеціалісти обговорюють актуальні проблеми галузі та способи їх вирішення, обмінюються досвідом успішної реалізації медіа проектів та розкривають секрети їх фінансового управління.

На прикладі реальних кейсів світової практики розбирають успіхи та невдачі відомих проектів та ініціатив.

Також на цьогорічній Конференції будуть підняті питання в сфері HR та дефіциту кадрів в медіа.

Спікери Конференції – ТОП-менеджери телеканалів, продакшенів, сейлз-хаусів і рекламних агенцій, діячі державних і громадських органів регулювання медіа, представники найбільших телевізійних рекламодавців, українські та закордонні медіаспеціалісти та аналітики.

Організатор заходу – Індустріальний Телевізійний Комітет.

При реєстрації на Конференцію "Телебачення як бізнес" разом із заходами KYIV MEDIA WEEK діє система знижок.

Щоб отримати детальнішу інформацію, познайомитись з минулорічними заходами, завітайте на сайт Конференції або на сторінку у Facebook.

Теги: Бізнес Новини Києва ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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