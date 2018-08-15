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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розповніла чи вагітна: Лана Дель Рей нажахала своєю фігурою в купальнику

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Лана Дель Рей
Лана Дель Рей / Колаж 24 канал

Американську співачку Лану Дель Рей помітили папараці під час відпочинку в італійському Позітано. 33-річна зірка продемонструвала свої форми в закритому купальнику, чим шокувала своїх шанувальників.

Лана Дель Рей тривалий час не з'являлася на публіці. Останній її вихід у світ відбувся восени минулого року. Співачка з'явилася на музичній премії MTV Europe Music Awards 2017 у Лондоні у довгій сукні з квітковим принтом.

Читайте також: Співачку Лану Дель Рей планували викрасти

лана дель рей
Лана Дель Рей на премії MTV Europe Music Awards 2017

Натомість на нових фото не всі шанувальники впізнали співачку, зазначивши про те, як змінилася фігура зірки. На знімках Лана засмагає і купається в білому злитому купальнику, пише Daily Mail.

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Лана Дель Рей

Цікаво, що пізніше у Мережі з'явилися нові знімки Лани Дель Рей, яка прогулюється у легкому платті і демонструє округлий живіт. Ці фото породили нові чутки про ймовірну вагітність співачки.

Лана Дель Рей
Лана Дель Рей

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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