Розповніла чи вагітна: Лана Дель Рей нажахала своєю фігурою в купальнику

Американську співачку Лану Дель Рей помітили папараці під час відпочинку в італійському Позітано. 33-річна зірка продемонструвала свої форми в закритому купальнику, чим шокувала своїх шанувальників.

Лана Дель Рей тривалий час не з'являлася на публіці. Останній її вихід у світ відбувся восени минулого року. Співачка з'явилася на музичній премії MTV Europe Music Awards 2017 у Лондоні у довгій сукні з квітковим принтом.

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Лана Дель Рей на премії MTV Europe Music Awards 2017

Натомість на нових фото не всі шанувальники впізнали співачку, зазначивши про те, як змінилася фігура зірки. На знімках Лана засмагає і купається в білому злитому купальнику, пише Daily Mail.

Цікаво, що пізніше у Мережі з'явилися нові знімки Лани Дель Рей, яка прогулюється у легкому платті і демонструє округлий живіт. Ці фото породили нові чутки про ймовірну вагітність співачки.



Лана Дель Рей