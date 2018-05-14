Розрахунок за допомогою Google Pay чи Apple Pay: як це працює

Розрахуватися в магазині за допомогою будь-якого ґаджета Apple вже незабаром буде реально. Достатньо лише обрати картку на пристрої. А от система оплати через телефон Android Pay активно працює в Україні вже півроку.

Google Pay чи Android Pay – це система безконтактного платежу. Тобто программа, в яку можна додати всі свої картки з різних банків і сплачувати покупки через термінали телефоном. Працює система за принципом безконтактної банківської картки. В Україні розплатитися з телефону можна в кав'ярнях, деяких кавових автоматах, на заправках, у магазинах та навіть в частині громадського транспорту.

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Київський метрополітен тут серед лідерів. На кожній станції є, як мінімум, один турнікет для оплати безконтактно – карткою або телефоном.

Відмова від готівки – масове явище в світі. Але в Україні відмова від паперових та залізних грошей набирає колосальних темпів. За статистикою Національного банку України, кожен третій платіж в країні – безготівковий. Такі цифри представники НБУ надали і Apple Pay. Тепер компанія заходить на український ринок. І вже за кілька місяців власники гаджетів від Apple також зможуть сплачувати послуги та покупки навіть без карток.

За минулі чотири роки кількість і обсяги безготівкових розрахунків у цілому, з використанням будь-яких карток, зі смугою магнітною, з чіпом, з безконтактом, збільшувалися в рази – у чотири-п'ять разів за останні чотири роки,

– зазначив директор міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Олександр Карпов.

Однак попри заклики до використання гаджетів для безготівкової оплати, є і мінуси. Так, для використання Google Pay потрібен телефон, що має NFC – спеціальну технологію передачі даних. Саме завдяки їй здійснюється транзакція. Але іноді система не спрацьовує, бо нею просто не вміють користуватися.

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