Розрекламований дрон росіян "Добриня" виявився побутовим китайським квадрокоптером

Росіяни знову видали чуже за своє. Цього разу російський дрон "Добриня", який так активно рекламують пропагандисти, виявився звичайним побутовим китайським квадрокоптером.

Нещодавно росіяни презентували дрон "Добриня", нібито створений для російської армії держкорпорацією "Алмаз-Антей". Проте все свідчить про те, що це копія китайського квадрокоптера побутового призначення.

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Очікування – реальність: що відомо про "новий російський дрон"

Про новий продукт "Алмаз-Антея" напередодні активно розповідали пропагандистські канали. У сюжеті одного з них казали, що це апарат з російських комплектуючих і випускають його на Обухівському заводі в Петербурзі.

Стверджувалося, що розробка тривала чотири місяці. На іншому каналі формулювання було дещо іншим – казали, що він складений з "майже повністю з вітчизняних компонентів".

Проте російський дрон підозріло нагадує китайський квадрокоптер iFlight Nazgul5 Evoque. Він відрізняється від нього лише пригвинченим зверху обтічним ковпаком з логотипом "Добриня".

"Добриня" (ліворуч) та iFlight Nazgul5 Evoque (праворуч):

У Росії на цьому добре "наварилися"

На фотографії "Добрині" частково видно штрих-код на акумуляторі – він починається з 69, що означає Китай. І в кадрі одного з пропагандистських роликів було видно, що оператор керує "Добринею" за допомогою китайського пульта RadioMaster TX12.

Росіяни заявили, що вартість "російського дрона" – 130 тисяч рублів. Натомість у китайському інтернет-магазині iFlight Nazgul5 Evoque коштує 605,72 євро. А це, за офіційним російським курсом на 29 листопада, всього 38 179 рублів.

Заради справедливості варто вказати, що вартість дрона з Китаю вказана без пульта та акумулятора, але це не рятує ситуацію. Показаний у сюжеті пульт коштує 104,16 євро, а акумулятор для цієї моделі квадрокоптера – 54,95 євро. Тобто вартість дрона разом з усім комплектом всього 48 207 рублів.

Тож виходить, що "націнка" "Алмаз-Антея" за один китайський дрон – близько 98 000 рублів.