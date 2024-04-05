Україна розробляє власний ЗРК: яка можлива дальність ракет
Українська держава наблизилася до створення ЗРК власного виробництва із дальністю дії близько 100 кілометрів. З 2016 року є 3 національних проєкти із розробки. Та виготовити ракету, яка може долати цю відстань, точно зможуть.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що технічно це можливо. Він додав, що раніше в Україні виготовляли міжконтинентальні ракети на тисячі кілометрів.
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"Думаю, у перспективі, можливо, не зовсім далекій, ми побачимо, зокрема, і свій зенітно-ракетний комплекс", – сказав Світан.
Основними компонентами будь-якого зенітно-ракетного комплексу є локатор – система виявлення – та ракети.
Потенціал є
Україна – ракетна країна. Свого часу Радянський Союз виготовляв чимало ракет на базі українського ВПК. Мовиться про ракети різного рівня – протикорабельні, для ЗРК, тактичні, оперативно-тактичні та міжконтинентальні.
Ми можемо виготовляти ракети. Залишився певний потенціал, зокрема, інженерно-технічний. Не увесь розкрадений,
– наголосив полковник ЗСУ в запасі.
Окрім того, українські конструкторські бюро можуть піти "вперед", адже виконують модернізацію деяких ракет.
"Головне формулювання завдання – фінансування для повноцінного комплексу. Це дуже важливо", – наголосив Світан.
Українські розробки зброї
- В українській державі розробляють системи ППО та аналог HIMARS. За даними The Washington Post, також Україна розгорнула виробництво ракет, які мають дальність понад 400 миль.
- Водночас в України є дрони, які можуть долати понад 1000 кілометрів. Окрім того, поступово у БпЛА впроваджують штучний інтелект. Як повідомляло CNN, українські дрони зі ШІ застосовують для ударів по російських НПЗ.
- Раніше президент України заявляв, що на 2024-й рік Україна має вийти на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності.