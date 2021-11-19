Розсекречених документів щодо "вагнергейту" побільшало: вартість спецоперації

Розсекречених документів по "вагнергейту" побільшало. Зокрема, стало відомо про вартість цієї спецоперації і знову не дізналися, хто ж наказав поставити операцію на паузу.

Є оновлена інформація щодо "вагнергейту" і ця тема точно серед топових після звіту розслідувачів з Bellingcat. Журналістка Яніна Соколова оприлюднила секретні документи, які їй "кілька днів тому невідомі підкинули на флешці біля офісу".

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Загальна вартість всієї спецоперації

Серед цікавого на тій флешці – калькуляція загальних витрат на операцію АВЕНЮ, саме таку кодову назву вона мала. Якщо вірити документам з "флешки Соколової", то загальна вартість всієї спецоперації із виманювання вагнерівців закордон заради арешту обійшлася державі в 719 тисяч гривень.

Сума наче чималенька, але якщо розділити це на бойовиків, кожному з яких купили авіаквитки Мінськ – Стамбул – Мінськ, медичні страховки, оплатили проживання в готелі, видали добові, оплатили автобус Москва – Мінськ – то з цих 700 тисяч виходить приблизно по 20 тисяч гривень на кожного з 33 бойовиків.

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Тобто це взагалі цілком прийнятні витрати, водночас вони точно були того варті. Це були невеликі гроші, щоб їх витрати на арешт бойовиків. Ще один цікавий нюанс: в цих секретних ще вчора документах також не вказується, хто ж саме віддав наказ відтермінувати виліт бойовиків з Мінська.

Нагадаю, таке відтермінування і призвело до провалу спецоперації, адже це дало час білоруському КДБ прокинутися й відреагувати на підозрілу компанію з росіянами специфічної зовнішності, які раптом отаборилися в мінському готелі напередодні проведення там президентських виборів.

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Конкретних прізвищ не вказали

В нових для нас документах просто вказано, що це було зроблено за наказом вищого воєнно-політичного керівництва, але жодних конкретних прізвищ і в оприлюднених Соколовою документах також не згадуються.

Ще я нагадаю, що розслідувачі з Bellingcat стверджують, що Росія взагалі про цю спецоперацію не знала, що Кремль постфактум на неї реагував і що сама Москва від того була в шоці.

З того я зробив собі висновки, що якщо Москва таки нічого не знала, то і зливу з нашого боку тоді не було, а провалилася ця операція з інших причин, можливо, через некомпетентність нашої влади (яка неправильно виставила пріоритети).

Потому злякалися, що про цю помилку і невірні пріоритети усі дізнаються, а тому Банкова узялася цю історію заминати, стверджувати, що жодної спецоперації взагалі не було. Взялися звільняти розвідників, які цю спецоперацію готували.

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Звісно, це все точно не з найкращого боку характеризує нашу владу, але єдиний момент – владі можна закинути що завгодно і по багатьох закидах не буде виправдання, єдине, що їй точно не можна закинути – так це зраду Батьківщини. Саме такий висновок випливає зі звіту міжнародних розслідувачів Bellingcat, в якому мовиться, що Москва таки нічого не знала про спецоперацію.