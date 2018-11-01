Розширення УПЛ до 16 команд: керівники клубів поки не прийняли рішення

У Києві відбулося засідання представників Української прем’єр-ліги, де мова йшла по розширення чемпіонату до 16 команд. Однак домовитися про це поки не вдалося.

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Зазначається, що рішення про розширення УПЛ до 16 команди вирішили перенести на пізніше. Однак коли саме це питання ще раз розглядатимуть – поки невідомо. Про це повідомляє FootballHub.

УПЛ не прийняла рішення зі зміни формату

Розширення до 16 команд не буде

Це рішення перенесено pic.twitter.com/6LLGa4Ws8Q — FootballHub (@FootballHub_Ua) 1 листопада 2018 р.

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Нагадаємо, зараз в УПЛ виступають 12 команди, які після зіграних 22 турів діляться на дві групи – перша шістка грає у два кола за чемпіонство, інші шість команд – за право збереження виступу в УПЛ наступного сезону. 12-а команда по закінченні турніру вилітає у Першу лігу, ще два клуби (10-е та 11-е місце у турнірній таблиці) грають перехідні матчі з командами Першої ліги, які зайняли друге та третє місце.