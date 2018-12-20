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      Розширення УПЛ до 16 команд: рішення клубів

      303 Читать новость на русском
      В УПЛ залишиться 12 команд
      В УПЛ залишиться 12 команд

      У четвер, 20 грудня, відбулося засідання клубів УПЛ. Одне з головних питань, яке розглядалося – розширення чемпіонату України до 16 команд.

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      Однак клуби не підтримали такого рішення, залишивши формат з 12 командами, який існує і зараз. За розширення проголосували лише три клуби – львівські "Карпати", київське "Динамо" та одеський "Чорноморець", повідомляє FootballHub.

      Нагадаємо, згідно із теперішнього регламенту змагань, 12 команд грають першу половину чемпіонату у два кола. Після цього вони діляться на дві групи – перша шістка грає за чемпіонство та місця у єврокубках, друга шістка – за збереження місця в УПЛ на наступний сезон (вилітає остання команда, клуби, які зайняли 10 та 11 місця – грають перехідні матчі з командами з Першої ліги).

      Теги: Спорт Футбол УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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