Чи "розширила" росія бойові дії після заяви лаврова: аналіз британської розвідки

Британська розвідка проаналізувала слова сєргєя лаврова про "розширення" так званої "спецоперації". За даними фахівців, ситуація на фронті суттєво не змінилася.

Це неправда, – Лондон про "розширення" географії війни

Британська розвідка вважає, що окупантам не вдалося поширити свій вплив на інші області України. Навіть на Донбасі росіяни просуваються дуже повільно.

Актуально Заклики лаврова до загарбання нових територій відірвані від реальності: в ISW пояснили чому

Існує реалістична ймовірність того, що лавров зробив коментарі, щоб прокласти шлях до проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганська та Донецька,

– пояснили розвідники.

Що казав російський так званий "дипломат"

Очільник російського міністерства оборони сєргєй лавров публічно визнав, що мета кремля – окупація України. У інтерв'ю одіозний чиновник заявив, що російські солдати планують відсунути "лінію захоплених територій" від квазіреспублік на Донбасі.

Донецька та Луганська загарбникам стало мало, вони нахабно хочуть встановити свій контроль над Запорізькою та Херсонською областями. Таке рішення окупанти схвалили буцімто через те, що Захід надає нам зброю.

На нахабну заяву про "зміну географії" війни відреагували в Офісі Президента України. Так, Михайло Подоляк наголосив, що основ географії окупантів найкраще навчать далекобійні ракети HIMARS.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що слова лаврова означають, що кремль остаточно відмовився від дипломатії й зосередився на терорі.

Це може вас зацікавити – паніка росіян відкинула хід війни: відео