Що робити, якщо потрапили в розшук через мобілізацію: юридичні поради

У разі оголошення в розшук через мобілізацію є кілька кроків, які допоможуть вирішити ситуацію. Звернення до ТЦК з відповідними документами може прискорити процес врегулювання питання.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю юриста практики військового права Ярослава Звоненка для РБК-Україна. Він пояснив, як правильно захистити свої права.

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Як вийти з розшуку через мобілізацію

Якщо особа була оголошена в розшук через мобілізацію, першочерговим кроком є добровільне звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавши необхідні документи, що підтверджують особу та причини відсутності.

Юрист радить не зволікати і вирішити проблему добровільно, адже для швидкого розв'язання ситуації важливо звернутися до ТЦК, маючи документи, що підтверджують особу, а також пояснити причини відсутності.

Якщо є поважні причини, такі як хвороба чи сімейні обставини, варто надати підтвердження у вигляді медичних довідок або свідоцтва про смерть. Крім того, варто заручитися підтримкою адвоката для захисту від можливих незаконних дій.

Якщо оголошення в розшук є незаконним, наприклад, якщо не була отримана повістка або є право на відстрочку, громадянин може оскаржити дії ТЦК у суді. Юрист також пояснив, що розшук умовно поділяється на три види: адміністративний, внутрішній в ТЦК та кримінальний.

Ярослав Звоненко зауважив, що основною причиною потрапляння до розшуку є порушення обліку військовозобов'язаних, такі як відмова від проходження військово-лікарської комісії, неявка по повістці чи невідповідність облікових даних.

Порушення заносяться до системи "Оберіг", а після цього подається заява на оголошення особи в адміністративний розшук. У разі ухилення від мобілізації, особу можуть оголосити в кримінальний розшук.

