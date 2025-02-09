Хто займається розшуком українців, які не з'явилися в ТЦК: у Міноборони роз'яснили
- За розшук українців, які ухиляються від мобілізації, відповідають місцеві органи влади та поліція, а не ТЦК.
- ТЦК займаються веденням обліку та відбором громадян для поповнення лав Сил оборони України.
Часто українці припускають, що всі завдання з мобілізації покладені на плечі ТЦК. Однак насправді за частину таких заходів відповідають у тому числі й правоохоронні органи та місцева влада.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка в інтерв’ю Укрінформу.
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Хто і за що відповідає у питанні мобілізації
Іван Гаврилюк зауважує, що суспільству часто нав’язують негативні наративи щодо мобілізації тоді як реальна картина є іншою. У законі чітко прописані обов'язки та відповідальності кожної структури.
Проблематика мобілізації ґрунтується на тих реаліях, в яких живе українське суспільство в цілому. Що я маю на увазі? Наш інформаційний простір зосереджений на негативі, суспільству нав’язують наративи про "бусифікацію", про поганих "ТЦКашників". Ми бачимо більше негативу, ніж позитиву щодо необхідності захисту країни і держави,
– заявив він.
За словами Гаврилюка, ТЦК не мають повноважень розшукувати громадян, які ухиляються від мобілізації. Це завдання покладене на місцеві органи влади та поліцію – саме вони мають доставити військовозобов'язаного у разі неявки.
"Завдання посадових осіб Територіальних центрів комплектування – ведення обліку і відбору громадян для поповнення лав Сил оборони України", – уточнив військовий.