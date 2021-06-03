У розслідуванні Bihus.Info немає важливого – це телеканали, – Гайдай

Отримавши телеканали, Віктор Медведчук значно посилив свій політичний вплив. Саме завдяки їм, ОПЗЖ стала потужною силою і пройшла в парламент.

На цих майданчиках постійно було проросійська пропаганда. Про це розповів політтехнолог Сергій Гайдай.

Увага Луценко підтвердив, що записи правдиві, – Гайдай про нові плівки Медведчука

Він наголосив, що в розслідуванні Bihus.Info немає важливого моменту. Мовиться про телеканали.

"Ці канали – різні. Вони всі мали однакову долю на початку. Власників, які були до цього, "рейдернули". Наприклад, "112 канал" залишився після "регіоналів". Довгий час Порошенко вимагав продати йому цей канал", – пояснив він.

Канали контролювала одна людина, – Гайдай

Ба більше, як додав Гайдай, редакція вважала, що власником стане саме Петро Порошенко. Домовленості були, але його, здається, хотіли продати за 12 мільйонів доларів. Власник не погодився.

Деякий час канал працював під контролем із Банкової. Потім виявилось, що канал продали Тарасу Козаку, який був людиною Медведчука,

– додав Гайдай.

Він наголосив, що адміністрація Порошенка знала про це ще тоді. З іншими каналами ситуація схожа, але забирали їх по-різному. Як підсумував Гайдай: "Вийшло так, що всі 4 канали (ZIK, "112 Україна" та NewsOne та Tonis) – вибудовувала одна людина генпродюсер Олексій Семенов".

Детальніше про це Історія телеканалу "Прямий": все про рекет з боку сім'ї Януковича і перехід до Порошенка



Санкції проти соратника Медведчука Козака та "його" каналів / Інфографіка 24 каналу

Плівки Медведчука: останнє

Журналісти Bihus.Info оприлюднили 3 частину розслідування 31 травня. Вона стосувалась "плівок Медведчука". Мовилося про закупівлю вугілля в окупантів Донбасу.

На цих "плівках" людина з голосом, схожим на голос кума Путіна, домовлялася про постачання вугілля від окупантів. У розслідування мовиться, що оборудка була влаштована не без відома Петра Порошенка.

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