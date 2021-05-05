Україна домагається правосуддя для Росії за воєнні злочини: зрушення у гучних справах

У Міжнародному кримінальному суді в Гаазі вивчають докази воєнних злочинів Росії в Україні. Зокрема, і про порушення прав людини на окупованому Донбасі та в Криму.

Україна домагається правосуддя для Росії й в низці інших справ. Серед них і справа щодо захоплення українських суден та інші порушення морського права, які Росія намагається блокувати.

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Злочини на Донбасі та в Криму

Експерти Міжнародного кримінального суду в Гаазі вивчають кілька тисяч сторінок доказів, які надала Україна в спробі притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини на Донбасі та в Криму. Поки провадження не розпочате, але вже є висновок про те, що цю справу можуть розглянути.

У міністерстві закордонних справ України готують ці матеріали, адже прокурори Міжнародного кримінального суду не встановили кінцевого строку розгляду скоєних злочинів, а агресія Росії проти України триває. Відтак збільшується й кількість випадків, за які Москву можна притягнути до відповідальності.

Ми готові до будь-яких пояснень чи надання додаткових даних, які може домогтися прокурор кримінального суду,

– наголосив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

В іншому міжнародному суді ООН, який розташований теж у Гаазі, уже перейшли до розгляду аргументів у справі України проти Росії за фактом порушення російською владою конвенцій про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та конвенції про заборону фінансування тероризму.

"Один зі складніших елементів уже позаду. Ми відстояли так звану юрисдикційну стадію", – додав Єнін.

Україна надала безліч доказів щодо утисків кримських татар

У Гаазі Росія активно заперечувала той факт, що цю справу взагалі потрібно розглядати, адже вона начебто не підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду ООН.

Втім, 800 зібраних українськими юристами томів із понад 100 тисячами доказів того, що російська влада утискає українців і кримських татар, а також постачає зброю й надає іншу підтримку самопроголошеній так званій владі на території окупованих територій, – переконали суддів у протилежному.

У суді ООН розглядають факти утисків

Очікується, що до слухань по суті можуть перейти вже наприкінці 2021 року або початку 2022 року. Втім у цій справі є підводні камені –Цезазначив професор міжнародного права Києво-Могилянської академії Володимир Василенко.

У справі не йдеться про дискримінацію українців на окупованих територіях Донеччини й Луганщини. Крім того, в українському позові представлені порушення, скоєні до 2014 року. Але відтоді утиски українців на окупованих Росією територіях лише посилилися. Юридичні аспекти претензій України до Кремля щодо фінансування окупованих територій ще складніші.

"Всі воєнні злочини там називаються актами тероризму. У цій частині аргументація, яка викладена українською стороною, фактично й оцінка фактичної бази, вона суперечить загальнодержавній позиції України", – пояснив професор міжнародного права Володимир Василенко.

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Це шкодить Україні, адже створює плутанину в тому, як кваліфікувати злочини Росії на окупованих територіях.

Компенсації щодо захоплення суден

Не менш складна ситуація і в справі, яку наша держава веде в Трибуналі з морського права щодо захоплення українських суден і їхніх екіпажів у Керченській протоці.

Василенко пояснив, основний аргумент української сторони щодо неправомірності захоплення українських суден – що судна військово-морського флоту користуються імунітетом. Однак ця норма дія лише в умовах миру, а в нас уже восьмий рік йде війна.

Зрушення в цій справі

Тож Росія може використати цю правову колізію для того, аби заперечувати свою участь у ній. Та в цій справі Україна має і здобутки. У 2019 році трибунал зобов’язав агресора звільнити українських моряків і повернути судна нашій державі.

В українському МЗС очікують, що питання компенсацій судді вирішать на початку 2022 року.

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Інші порушення морського права

Ще одна справа, яка стосується порушень Росією конвенції з морського права, триватиме набагато довше. Україна обвинувачує російську владу:

у створенні перепон у користуванні шельфом Чорного й Азовського морів;

веденні там рибальства;

в блокуванні вільної навігації в Керченській протоці.

Цю справу розглядає спеціально створений арбітраж у межах ООН. До нього обрали 5 суддів із Великої Британії, Південної Кореї, Мексики, Алжиру й Росії. Україна свого суддю не призначила, а в Кремля в цьому арбітражі є ще й вагомий союзник.

Росія намагається все блокувати

Попри це на боці української сторони міжнародні правові норми й вони закріплюють за Україною як прибережною державою право вільного користування акваторіями Чорного й Азовського морів.

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Втім рішення в цій справі можна буде очікувати не раніше 2023 року. Багато в чому на терміни розгляду міжнародних позовів впливають росіяни. Вони шукають будь-які шпаринки в міжнародному праві, аби не допустити навіть першої стадії провадження.

Утім усі ці міжнародні процеси необхідні для встановлення юридичної оцінки злочинів Росії в Україні. Щоби притягнути Кремль до відповідальності за воєнний напад потрібно зібрати консолідований позов. Втім це справа не одного року.