Слідчі заяляють, що у розслідуванні справи МН17 є прогрес

У Нідерландах завершили попередні слухання щодо справи збитого Boeing над Донбасом. Слідство зазначає, що справа прогресує, хоч наразі нових імен підозрюваних оголосити не можуть.

Слідство працює над тим, щоб встановити тих, хто безпосередньо "натиснув на кнопку" і тих, хто розпорядився доставити "Бук" в Україну. Про це заявила керівниця слідчої групи у справі про збитий МН17 Дігна ван Бутзелар.

Нагадаємо Суд Нідерландів завершив попередні слухання в справі MH17

Шукають тих, хто завіз "Бук"

Наразі у центрі уваги ті, хто натискав на кнопку, а також вища ланка – хто був відповідальний за те, що "Бук" привезли в Україну. "Це дуже складне розслідування", – сказала ван Бутзелар.

Інформації щодо того, чи є нові підозрювані, слідчі наразі надати не можуть. Щойно такі дані будуть готові для оприлюднення, ними поділяться.

Аналогічно керівник слідчої групи відповіла на запитання, чи є особи, в яких зацікавлене слідство: "Відповідь така сама – ми розслідуємо, і доки триває слідство, ми не скажемо про те, що становить для нас інтерес".

У розслідуванні є прогрес

Керівниця слідчої групи заявила, що розслідування триватиме доти, доки "є прогрес". Наразі ж його спостерігають.

І ми все ще досягаємо прогресу – маленькими кроками, але ми таки просуваємося вперед. Звісно, може настати момент, коли ми повинні будемо зупинитися, але станом на сьогодні ми просуваємося,

– запевнила вона.

Суд щодо збитого МН17 над Донбасом

Літак Boeing-777 збили над Донбасом у липні 2014 року. Усі пасажири рейсу загинули, а це 298 людей.

Суд щодо цієї справи триває з березня 2020 року, однак засідання переривалися через пандемію.

У Нідерландах у лютому 2021 року провели незалежне розслідування та виявили, що Україна не винна в катастрофі MH17.

Суд висунув підозри 3 росіянам та українцю – Олегу Пулатову, Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському і Леоніду Харченку.

Суд у Гаазі завершив попередні слухання щодо збитого у 2014 році над Донбасом літака MH17. На авіабазі Гільзе-Рієн оглянули реконструкцію з уламків літака.



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