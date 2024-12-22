2 залишили лежати, ще 2 вивели на дорогу, – прокуратура про страту полонених у районі Волновахи
Окупанти розстріляли 4 українських військовополонених бійців 110 окремої механізованої бригади на Времівському напрямку. У прокуратурі розповіли деталі злочину.
22 грудня 2024 року у телеграм-каналі з'явилася інформація про те, що у Волноваському районі четверо військовослужбовців ЗСУ потрапили під артобстріл, передає 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
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Моторошні подробиці страти українців
Відступивши, українські воїни укрились в приватному будинку та опинились в оточенні російської армії.
Наші бійці почали по одному виходити з будівлі. Окупанти взяли їх у полон, двох захисників залишили лежати на землі, а ще двох вивели на дорогу.
Після цього загарбники з автоматичної зброї цинічно розстріляли чотирьох полонених оборонців.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події.
До слова, з початку повномасштабного вторгнення підтверджено 177 випадків страти українських військовополонених, з них 109 у 2024 році.