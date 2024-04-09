Зростає у геометричній прогресії: Офіс генпрокурора назвав, скільки полонених стратили росіяни

За останні місяці почастішали випадки страт українських військовослужбовців росіянами. За два роки Офіс генпрокурора зареєстрував 27 випадків таких злочинів.

Про це в ефірі телемарафону керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає 24 Канал. Водночас вже триває розслідування останнього інциденту.

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Злочини росіян

Юрій Бєлоусов наголосив, що розстріли українських військовополонених росіянами – це не поодинокі випадки. Офіс генпрокурора зареєстрував 27 кримінальних проваджень за фактом загибелі 54 наших військовослужбовців, які також були страчені росіянами на полі бою.

Це все жахливі воєнні злочини і вражає їх системність та масовість. Починаючи з листопада минулого року ця практика набирає обертів. Хоча перші випадки страти були зафіксовані ще у березня 2022 року,

– сказав він.

Однак саме з листопада та взимку кількість таких злочинів зростає у геометричній прогресії – це свідчить про узгодженість та підтримку таких дій російським військово-політичним керівництвом. Росіяни свідомо поширюють страти українців, за що не отримують покарання.

У той самий час для України максимально важливо об'єктивно проводити розслідування воєнних злочинів. Росіяни використовуватимуть помилки. Якщо назвати прізвище особи, яка не причетна до конкретного злочину – навіть якщо вона причетна до іншою – це дасть змогу росіянам дискредитувати Україну.

Страта військових