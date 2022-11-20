В ОП вперше відреагували на відео з нібито "розстрілом російських полонених": чому Кремль бреше

У мережі з'явилося відео, як російський військовий під час здачі в полон відкрив вогонь по бійцях ЗСУ. Після цього загинула решта окупантів, які були на відео. Україна вже проводить службове розслідування, ретельно вивчаючи записи.

Вперше запис зі стріляниною прокоментував радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він наголосив, що один з росіян почав стріляти, що зрештою призвело до загибелі російських військових.

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ЗСУ не скоювали воєнного злочину

На відео, яке опубліковано в мережі, чітко видно, що більшість росіян нібито мирно здаються у полон. Натомість один з окупантів раптово почав стрілянину.

Російські пропагандисти поспішили звинуватити ЗСУ в нібито розстрілі саме військовополонених, що є воєнним злочином. Однак через те, що росіяни перші відкрили вогонь – вони втратили захист міжнародного права. Росія переконує, що їхні військові буцімто були без зброї, проте на відео окупант стріляє, ймовірно, з автомата.

Арестович нагадав, що провокації під час здачі в полон є воєнним злочином. Як сказав радник ОП, згідно з міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводить себе агресивно, то втрачає права військовополоненого.

Тому, за словами Арестовича, цей інцидент не можна вважати "розстрілом військовополонених", а відтак військові ЗСУ не скоювали воєнний злочин.

Радник ОП вважає цю історію частиною інформаційно психологічної операції Росії, щоб росіяни не мали бажання здаватись в полон.

Росіяни інсценували здачу в полон

На інцидент з російськими військовими відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Зокрема, він повідомив, що стрілянина сталася на Луганщині. За даними BBC News Україна, інцидент стався 12 листопада або раніше у селі Макіївка Луганської області.

Лубінець зазначив, що росіяни, скориставшись інсценуванням здачі в полон, вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь на ураження військових ЗСУ.

Омбудсмен теж наголосив, що особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим. Навпаки – вони є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Відтак, за словами Лубінця, вогонь у відповідь з боку ЗСУ не є воєнним злочином.

Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними,

– зазначив Лубінець.

Росія намагається використати інцидент

Зазначимо, що російські пропагандисти намагаються використати "розстріл", щоб показати нібито цей інцидент ілюструє систематичний підхід України до військовополонених. Однак пропагандисти свідомо уникають того факту, що саме їхні військові спровокували стрілянину.

Крім того, росіяни стверджують, що українські військовополонені утримуються відповідно до норм міжнародного права. Проте це не так, про що свідчать заяви українців, які повернулися з полону.

Також Росія не надає доступу міжнародним організаціям до українських полонених та скоїла теракт в Оленівці. Як відомо, Москва нікого не допускає до Оленівки, де могло загинути багато полонених.

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