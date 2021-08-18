Розстріл талібами людей в Афганістані: є загиблі та пораненні

Бойовики "Талібану" 18 серпня відкрили вогонь по мирних людях в афганській провінції Нангархар. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 2 осіб.

Ще 12 людей зазнали поранень. У якому стані постраждалі – невідомо.

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Що відомо про обстріл цивільних

Сотні людей вийшли на мирну акцію підтримки афганського прапора. Однак терористи вирішили відкрили вогонь по демонстрантах. У мережі опублікували відео з місця події. На них чути постріли, а після того видно, як люди починають розбігатися у різні сторони.

ЗМІ писали, що серед постраждалих є журналісти.

Зауважимо, люди вийшли на акцію, адже вони обурені тим, що таліби розвішують у містах свої прапори.

Ситуація в Афганістані

Після того, як президент США Джо Байден завив про виведення своїх військ з Афганістану, таліби почали захоплювати територію країни.

15 серпня вони взяли під контроль столицю. Все відбулося дуже швидко, адже місцева влада фактично капітулювала, аби "уникнути кровопролиття".

Байден запевняє, що не шкодує про своє рішення. Адже присутність американських військ в Афганістані більше недоречна.

Водночас ситуація в країні дуже загострилася. Люди бояться виходити з будинків через жорстокість талібів. Частина населення втекла на літаках в інші країни.

Таліби ж запевняють, що страчуватимуть людей нібито лише за рішенням суду.

Евакуюватися з Афганістану хочуть 153 українці. Один літак вже перебуває у Кабулі, ще один – вже туди вирушив. Наразі чиновники домовляються про коридор для українців.

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