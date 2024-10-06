Лубінець відреагував на розстріл українських військових біля Нью-Йорка
Джерело:Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець відреагував на розстріл беззбройних українських військових біля Нью-Йорка на Донеччині. Омбудсмен заявив, що терміново надсилає лист до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Страти росіянами українських полонених є неприпустимими та порушують права людини. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в неділю, 6 жовтня.
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За словами Лубінця, останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон. Зокрема, були опубліковані кадри розстрілу беззбройних українських військових на Донеччині.
Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права,
– заявив Дмитро Лубінець.
Омбудсмен додав, що за всіма ймовірними випадками направляє листи на ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Наразі Лубінець в терміновому порядку відправляє наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку.
Такі речі – це неприпустимо та є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва,
– наголосив уповноважений з прав людини.
За словами Лубінця, саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину та належне покарання.