Лубінець відреагував на розстріл українських військових біля Нью-Йорка

Дмитро Лубінець відреагував на розстріл беззбройних українських військових біля Нью-Йорка на Донеччині. Омбудсмен заявив, що терміново надсилає лист до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Страти росіянами українських полонених є неприпустимими та порушують права людини. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в неділю, 6 жовтня.

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За словами Лубінця, останнім часом у соцмережах зʼявляються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються у полон. Зокрема, були опубліковані кадри розстрілу беззбройних українських військових на Донеччині.

Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права,

– заявив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що за всіма ймовірними випадками направляє листи на ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Наразі Лубінець в терміновому порядку відправляє наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку.

Такі речі – це неприпустимо та є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва,

– наголосив уповноважений з прав людини.

За словами Лубінця, саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину та належне покарання.