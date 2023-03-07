У мережі припускають, що розстріляли іншого воїна: сестра Тимофія Шадури зробила заяву

Росіяни жорстоко розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні". Попередньо встановили ім'я загиблого. Рідні впізнали на відео Тимофія Шадуру. Однак в мережі припускають, що це міг бути інший воїн.

Сестра Тимофія Шадури, Ольга, заявила, що рідні не збирають гроші. Тобто немає ніяких карток, оскільки немає підтвердження, що це справді Тимофій.

До теми Його очі, голос і те, як він курив сигарету, – родина впізнала бійця, розстріляного окупантами

Бо ми бачили повідомлення, що то, можливо, не наш, то чому ж ми мали би збирати кошти, поки нам не скажуть точно?

– наголосила жінка.

Ольга зазначила, що люди почали надсилати їй фото нового ймовірного бійця, тож вона детально вивчає їх.

"Я бачу на тому відео свого брата, але якщо це раптом не він, то я співчуваю його рідним, але чи не міг би хтось в такому разі помогти знайти мого?" – додала жінка.

Зазначимо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що загиблим воїном може бути Олександр Мацієвський. Це солдат роти вогневої підтримки 163-го батальйону Територіальної оборони міста Ніжин. Бутусов оприлюднив фото військового.

Розстріл військовополоненого: що відомо

6 березня у мережі опублікували відео, на якому жорстоко розстріляли беззбройного українського військового.

Боєць сказав: "Слава Україні". Після цього в нього полетіли ворожі кулі й він впав на землю.

У ЗСУ зазначили, за попередніми даними, окупанти опублікували відеозапис розстрілу військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Миколайовича Шадури.

Він зник безвісти 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута. Станом на 7 березня тіло Шадури перебуває на окупованій території.

Згодом сестра розстріляного полоненого впізнала брата. Вона вважає, що "це 100 відсотків" він, оскільки "це його очі, голос і те, як він курив сигарету".