Росія готує спростування розстрілу 4 військовополонених під час великоднього перемир'я, – ЗСУ

На Харківщині поблизу селища Ветеринарне окупанти розстріляли 4 українських військовополонених. Це сталося після оголошення "великоднього перемир'я" 11 квітня.

Окупанти планують заперечувати страту наших захисників, наполягаючи на тому, що відео розстрілу нібито є інсценуванням, і його зняли самі українці. Про це повідомив начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі Суспільному.

Як росіяни готують "пояснення" розстрілу військополонених під час перемир'я?

Саранцев заявив, що про наміри ворога не визнавати воєнний злочин стало відомо з радіоперехоплень. За словами військового, окупанти "будуть намагатися змити з себе цей сором".

У 14-му корпусі пояснили, що штурмові дії російських військ почалися 11 квітня після 14:00 і тривали кілька годин. Сам інцидент із розстрілом стався вже після оголошеного перемир'я.