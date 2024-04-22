Водолази шукають, що перевозили нападники: Нацполіція розкрила нові деталі вбивства поліціянта

Батько та син, які напали на патрульних у Вінницькій області, зізналися, що перевозили бойові гранати, які після злочину скинули у водойму. Зараз проводяться слідчі дії та пошук речових доказів.

Про це в етері 24 Каналу повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна. Також ДБР розслідує факт дезертирства військовослужбовців.

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Поліція шукає речові докази

Наразі слідство не розкриває інформацію про те, чи розповіли чоловіки, куди саме вони намагалися вивезти озброєння. Проте відомо, що злочинці вже сказали, де розташовані у водоймищі, скинуті ними гранати в ящиках.

Зараз працюють водолази над тим, щоб знайти речові докази в тому місці, де імовірно вони їх скинули. Лише після цього буде встановлено, що насправді перевозилось та який був мотив,

– зазначила речниця Національної поліції.

Батько та син, які здійснили напад на поліцейських, внаслідок чого один патрульний загинув, а другий був поранений, переховувались у покинутій будівлі та мали намір втекти за кордон. Для цього вони шукали автівку.

Завдяки детально спланованій поліцейській операції злочинців вдалось затримати в місці, де не могло бути жертв серед цивільних. Гарнізон Національної поліції з правоохоронцями здійснили професійну спеціальну операцію.

Поліцейський Максим Зарецький, який загинув, захищаючи свого напарника, все ж зробив декілька пострілів і поранив 52-річного нападника. Зараз він перебуває в лікарні під охороною. Йому надана медична допомога, але слідчі дії тривають,

– додала Бережна.

У мережі громадяни пишуть, що начебто чоловіки були парафіянами УПЦ МП, а також не приховували своїх проросійських поглядів. Нині поліція разом зі Службою безпеки України перевіряє цю інформацію та ймовірну причетність підозрюваних до співпраці з диверсійно-розвідувальними групами.

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