Чи відомо особи розстріляних військовополонених на Харківщині: у ЗСУ відповіли
- Російські війська розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині, але евакуація тіл наразі неможлива через складну безпекову ситуацію.
- Особи розстріляних військових вже встановлено, але Росія заперечує факт злочину, стверджуючи, що відео є інсценуванням.
Російські війська 11 квітня розстріляли чотирьох українських військовополонених у Ветеринарному, що на Харківщині. Наразі особи військових встановлено, однак евакуація тіл неможлива через складну безпекову ситуацію.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомив начальник відділу комунікацій 14-го армійського корпусу Віталій Саранцев.
Що відомо про розстріляних українських військовополонених?
Саранцев повідомив, що наразі на ділянці, де перебувають тіла розстріляних росіянами українських військовослужбовців, складна безпекова ситуація, тож здійснити евакуацію неможливо. Водночас особи військових уже встановлені.
Евакуація тіл ще не відбулася, оскільки там ситуація дуже динамічна і зараз немає тих умов, які б дозволили безпечно здійснити евакуацію,
– каже речник 14-го корпусу.
Важливо! З радіоперехоплень стало відомо, що Росія планує заперечувати факти воєнного злочину й наполягатиме на тому, що відео є інсценуванням, яке зняли безпосередньо українці.
Окупанти розстріляли українських полонених: які деталі відомі?
11 квітня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених, після того, як взяли їх в полон, поблизу селища Ветеринарне в Харківській області.
Згодом злочин підтвердили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури й порушили кримінальну справу за цим фактом.