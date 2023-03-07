Воїн, якого розстріляли вороги, може стати Героєм України посмертно, – заява "Слуги народу"

Російські бійці жорстоко і цинічно розстріляли українського військовополоненого. У "Слузі народу" прагнуть, щоб він отримав звання Героя України, хоч і посмертно.

Заяву фракції, яка має монобільшість у Верховній Раді, озвучив Давид Арахамія. Народні обранці прагнуть, щоб розстріляний український військовополонений отримав звання Героя України після завершення встановлення всіх обставин.

Читайте також Окупанти зухвало та жорстоко розстріляли українського полоненого: усе, що відомо про трагедію

Закликають покарати винних

У фракції підкреслили, що розстріл беззбройного воїна, котрий перед смертю сказав "Слава Україні", – черговий воєнний злочин Росії. Народні обранці наголосили на особливій цинічності ворога, який сам же і фільмував страту.

Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам'яті українців,

– йдеться у заяві.

Народні обранці запевнили, що зроблять все можливе для того, щоб притягнути до відповідальності вбивць. Вони повинні бути покараними за цей нелюдський вчинок.

Також вони звернулися до світової спільноти, парламентів, урядів і міжнародних організацій. Їх закликають покарати країну-терористку та її керівництво. Притягнути їх до відповідальності за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, які росіяни вчинили проти українців.

Депутати від "Слуги народу" підкреслили, що планують спрямувати Володимирові Зеленському прохання. У ньому йтиметься про надання воїну, коли з'ясують всі обставини й ідентифікують його, звання Героя України, на жаль, посмертно.

Його подвиг – вираз незламності народу й українського війська. Героям Слава!,

– йдеться у заяві.

Убивство сколихнуло мережу