Воїн, якого розстріляли вороги, може стати Героєм України посмертно, – заява "Слуги народу"
Джерело:Давид Арахамія
Російські бійці жорстоко і цинічно розстріляли українського військовополоненого. У "Слузі народу" прагнуть, щоб він отримав звання Героя України, хоч і посмертно.
Заяву фракції, яка має монобільшість у Верховній Раді, озвучив Давид Арахамія. Народні обранці прагнуть, щоб розстріляний український військовополонений отримав звання Героя України після завершення встановлення всіх обставин.
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Закликають покарати винних
У фракції підкреслили, що розстріл беззбройного воїна, котрий перед смертю сказав "Слава Україні", – черговий воєнний злочин Росії. Народні обранці наголосили на особливій цинічності ворога, який сам же і фільмував страту.
Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам'яті українців,
– йдеться у заяві.
Народні обранці запевнили, що зроблять все можливе для того, щоб притягнути до відповідальності вбивць. Вони повинні бути покараними за цей нелюдський вчинок.
Також вони звернулися до світової спільноти, парламентів, урядів і міжнародних організацій. Їх закликають покарати країну-терористку та її керівництво. Притягнути їх до відповідальності за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, які росіяни вчинили проти українців.
Депутати від "Слуги народу" підкреслили, що планують спрямувати Володимирові Зеленському прохання. У ньому йтиметься про надання воїну, коли з'ясують всі обставини й ідентифікують його, звання Героя України, на жаль, посмертно.
Його подвиг – вираз незламності народу й українського війська. Героям Слава!,
– йдеться у заяві.
Убивство сколихнуло мережу
- Зауважимо, що про цинічне та жорстоке вбивство українського військовополоненого стало відомо з соцмереж. Ними поширювалося відео, на якому видно, як беззбройного захисника стратили. По ньому відкрили вогонь після того, як він сказав "Слава Україні".
- Його слова запустили флешмоб, який підтримали як звичайні цивільні українці, так і високопосадовці, політичні діячі, спортсмени та знаменитості.
- До слова, це вивело гасло "Слава Україні" в топтренди твітера. Його згадок налічується кілька десятків тисяч.