Розстрілював цивільні авто в Гостомелі: ідентифіковано російського офіцера

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру офіцеру Нацгвардії Росії. Його звинувачують у розстрілі цивільних авто у Гостомелі на Київщині.

Правоохоронці розповіли, що в Гостомелі підозрюваний та інші військовослужбовці отримали цинічний наказ від свого командира на вбивство цивільних. В загальному, окупанти розстріляли 12 транспортних засобів у місті, в результаті чого були вбиті 11 мирних жителів, а 15 – поранені.

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Без попередження відкривав вогонь по цивільному автомобілю

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру заступнику командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії Росії за розстріл цивільних автомобілів у Гостомелі, що на Київщині. Чоловіку повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.



Російський військовий, що розстрілював цивільні авто / фото Офісу Генпрокурора

Правоохоронці розповіли, що підозрюваний отримав наказ від свого командира на вбивство цивільного населення. 25 лютого 2022 року він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався вулицею Шевченка в напрямку міста Буча. Внаслідок цього водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення.

Загалом військовослужбовці загону цинічно розстріляли 12 автомобілів у Гостомелі. Це призвело до смерті 11 мирних жителів та поранення 15 осіб.

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