Розуміли, що в разі поразки могли вилетіти, – Роналду

Нападник португальців визнаний найкращим гравцем матчу проти збірної Марокко. "Європейські бразильці" здобули мінімальну перемогу і зробили крок в 1/8 фіналу.

"Найголовніше те, що здобули перемогу і взяли 3 очки. Знали, що якщо програємо, то можемо й вилетіти. Футболісти Марокко грали на перемогу, багато рухались", – сказав Роналду у післяматчевому інтерв’ю.

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"Нам вдалось таки забити, мені вдалось знову відзначитись і це прекрасно", – добавив португалець.

Збірна Португалії, нагадаємо, здобула мінімальну перемогу над збірною Марокко. Саме Кріштіану Роналду та компанія і розіграють одне з двох місць у плей-оф в останньому турі, де їм протистоятиме збірна Ірану.