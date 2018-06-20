Розуміли, що в разі поразки могли вилетіти, – Роналду
Нападник португальців визнаний найкращим гравцем матчу проти збірної Марокко. "Європейські бразильці" здобули мінімальну перемогу і зробили крок в 1/8 фіналу.
"Найголовніше те, що здобули перемогу і взяли 3 очки. Знали, що якщо програємо, то можемо й вилетіти. Футболісти Марокко грали на перемогу, багато рухались", – сказав Роналду у післяматчевому інтерв’ю.
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"Нам вдалось таки забити, мені вдалось знову відзначитись і це прекрасно", – добавив португалець.
Збірна Португалії, нагадаємо, здобула мінімальну перемогу над збірною Марокко. Саме Кріштіану Роналду та компанія і розіграють одне з двох місць у плей-оф в останньому турі, де їм протистоятиме збірна Ірану.
Джерело: 24 Канал
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