"Розуміння в Росії зростає": скільки родичів окупантів вже звернулися до МВС України

Матері та дружини російських солдатів активніше звертаються до Міністерства внутрішніх справ, аби взнати, де перебувають їхні сини або чоловіки. Тож розуміння щодо втрат у Росії зростає.

Ще масовіше це відбулось на початку березня. Зараз кількість таких дзвінків стабілізувала. Про це 24 каналу розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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За його словами, станом на 8 травня, вже приблизно 12 тисяч звернень прийшло на лінію довіри, яку створили спеціально для громадян Росії.

Понад 20 тисяч звернень ми отримали з спеціального бота з телеграм-каналу "Ищи своих",

– додав Андрусів.

Він пояснив, що до Міністерства внутрішніх справ здебільшого звертаються жінки або матері зниклих російських солдатів. У них немає жодної інформації від російського керівництва.

"Ми питаємо: "Чому ви не питаєте у своїх", а вони відповідають: "Нам брешуть". Тобто є таке розуміння, враховуючи обсяги звернень – воно зростає", – заявив радник очільника МВС.

На його думку, росіяни починають розуміти, що їм брешуть.

Віктор Андрусів про звернення російських матерів та дружин зниклих солдатів: дивіться відео

Втрати росін: останні новини станом на 8 травня

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 8 травня українські захисники знищили вже 25 500 особового складу. Лише за одну добу Збройним Силам України вдалось ліквідувати 400 російських окупантів.

Крім того, російське військо втрачає свою зброю та техніку. Наприклад, станом на 8 травня українські воїни знищили вже 1130 танків, 2741 бойову машину, 360 тактичних безпілотників та 509 артилерійських систем.

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Ворога нищать також у морі та в повітрі. Загалом з 24 лютого російські війська втратили, зокрема, 12 кораблів та катерів, 92 крилаті ракети, а ще – 199 літаків.

Російські матері та реальні втрати росіян: що відомо