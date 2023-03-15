Зараз ми бачимо останні дні перед розпадом Росії, – лідер чеченців

Росія завжди використовувала свою вагу у міжнародних справах для того, щоб протягнути свої інтереси. Це почалося не з України або Чечні, а ще раніше.

Це розпочалося тоді, коли ООН залишила за Росією право вето у Радбезі, не приймаючи її до Асамблеї. Таку думку 24 Каналу висловив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Варте уваги Розпад Росії відбувається зсередини, Путін це розуміє, – Піонтковський

Світ більше не закриває очі на агресивні дії Росії

Так, коли створювалася Рада безпеки ООН такого державного утворення як Росія ще не існувало. Як результат, користуючись правом вето, країна-агресорка довела ситуацію до її теперішнього стану.

Закаєв наголосив, що Росія – це виключно фейкова та нелегітимна держава, що збереглася до сьогодні лише через економічні інтереси, які мали Євросоюз і Сполучені Штати.

Вона зберігалася б і надалі, якби не відкриті агресивні дії з боку Путіна,

– сказав голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Він зауважив, що дивлячись на події 1994 року в Чечні, світ вважав, що російський диктатор Владімір Путін заспокоїться на цьому, тому закрив очі. Однак для чеченців це обійшлося в 300 тисяч вбитих серед цивільного населення, з яких 42 тисячі – це діти.

Закаєв про ймовірний розпад Росії: дивіться відео

Крім того, боротьбу чеченського народу за свою незалежність перевели в категорію боротьби проти міжнародного тероризму. Цей досвід Путін вирішив повторити у 2022 році щодо України, коли оголосив про так звані "денацифікацію" та "демілітаризацію" нашої держави.

Очільник Кремля думав, що його агресивні дії знову спокійно приймуть. Утім, на щастя, світ врешті усвідомив, що собою являє Росія.

Читайте також Усе тримає страх: Гордон порівняв імовірний розпад Росії з розвалом СРСР

"Зараз світ усвідомив, якою загрозою є Росія. Я впевнений, що сьогодні вирішується доля не Росії, а всього цивілізованого світу", – сказав голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Розпад Росії не за горами

Сьогодні Росія працює по всьому світу, щоб схилити Україну до припинення військових дій та залишити за собою окуповані території. Завдання світу не піддатися на ці хитрощі країни-агресорки – цього не можна допустити.

"Це означатиме програш не лише України або чеченців, а всього цивілізованого світу. Я стежу за усіма процесами й з огляду на те, що відбувається зараз, впевнений, що сьогодні ми рахуємо та доживаємо останні дні перед розпадом Росії", – підкреслив Закаєв.