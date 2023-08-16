Цей тригер запустить кінець Росії: Подоляк назвав події, які обвалять режим

У Росії вже почалися певні процеси, які стануть очевидними, коли Кремль отримає декілька суттєвих тактичних поразок на фронті. Певні події запустять там ланцюгову реакцію обвального типу.

Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що багато впливових у Росії осіб нині не здогадуються, що на них чекає.

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Ексцесів у Росії буде більше

Подоляк зазначив, що є три можливі версії щодо вибуху в Махачкалі, який стався ввечері 14 серпня:

російська ракета, яка туди залетіла; спланований підрив, тому що епіцентр вибуху досить великий; внутрішні розборки економічного типу з урахуванням політичної складової в Дагестані.

На його думку, це не є виробничим ексцесом невеликого типу, бо руйнування занадто великі й мають під собою якусь іншу складову.

Він припускає, що кількість таких ексцесів у ході фіналізації війни зростатиме, щоб приховати певні сліди. Тож підривів ставатиме більше й зникатимуть певні люди. А після програшу Росії у війні буде багато доволі цікавих розслідувань щодо подібних випадків.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Які події запустить кінець Росії

Радник голови ОП зауважив, що внутрішні конфлікти в Росії є двох типів. По-перше, це перерозподіл впливу під час хаосу, який уже настав, однак ще не настільки очевидний. І займатимуться цим силові групи, не обов'язково легальні.

Друга складова – це пошук винних,

– заявив Подоляк.

Тобто, пояснив він, уже тепер слабші силові клани будуть визнані винними у тому, що запланували, наприклад, якусь війну, яка призвела до тяжких наслідків, руйнації російської державності, втрати сірих чи кримінальних доходів.

Нині, за його словами, триває підготовка робочого поля. Тобто зараз уже почалися відповідні процеси на різних рівнях, хоч поки що не масштабні. Вони вирвуться назовні, коли Росія отримає декілька суттєвих тактичних поразок по лінії фронту.

Це такий тригер, який запустить ланцюгову реакцію в Росії обвального типу,

– певен радник голови ОП.

І ми, додав він, побачимо з'ясування стосунків на різних рівнях із величезною кількістю зброї, з кримінальним підтекстом. Ймовірно, багато нинішніх впливових осіб, на кшталт Патрушева та Наришкіна, не здогадуються, що на них чекає.

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