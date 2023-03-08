Війна прийде й у Росію: політолог прогнозує протистояння між різними групами

В Росії останнім часом відбуваються дивні події – "похід" у Брянській області, польоти безпілотників, "бавовна" лунає все частіше. Все це може привести до того, що війна перекинеться на територію країни-агресорки.

Для Росії набагато страшніше не всі ці інциденти, а конфлікт в середині російських еліт, який набуває все більших масштабів. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, конфлікт існує і в силових структурах.

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Нова російська смута

Він зазначив, що приватна армія терориста Євгена Пригожина і офіційна державна армія, що підпорядковується Міністерству оборони, постійно конфліктують.

В міру того, як Росія буде програвати війну і вони будуть скидати один на одного провину, а також ділити ресурси, цей конфлікт загостриться,

– вважає політолог.

На його думку, якщо сьогодні Пригожин просто свариться через снаряди, які йому не надає Міноборони, то завтра вони будуть ці снаряди відбивати військовими силами. А післязавтра буде нова російська смута.

"Коли повалиться фронт, тоді приватні армії Пригожина і Кадирова, Росгвардія, Міністерство оборони почнуть воювати не з українцями, а один з одним. І це для російської влади найнебезпечніша перспектива", – впевнений Ейдман.

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Війна торкнеться росіян

Він наголосив, що зараз Пригожин намагається до своїх "розбірок" з Міноборони привернути увагу населення. Загалом в російському "паханаті" злодіям не можна апелювати до "фраєрів". Вони завжди апелювали свої конфлікти до "злодія в законі" – Путіна.

А зараз ця традиція скасована. Пригожин підбурює мешканців Санкт-Петербургу проти їхнього губернатора Алєксандра Бєглова, якого поставив сам Путін. У "розбірки" злодіїв чи олігархів починають втягувати населення,

– переконаний політолог.

На його думку, коли конфлікти загостряться і почнеться реальне протистояння між різними кланами, вони знову будуть активно залучати на свій бік населення.

Умовні фанатики-мілітаристи будуть підтримувати Пригожина, чеченці – Кадирова, а москвичі та петербуржці – ліберальне угрупування при владі, яке зараз представлене мером Москви Собяніним,

– підкреслив він.

Ігор Ейдман припустив, якщо й надалі все так буде розвиватися і війна не закінчиться найближчим часом, то вона перекинеться на територію Росії і торкнеться росіян, які поки що сподіваються відсидітись біля телевізора, дивлячись на те, що відбувається в Україні, як на якийсь бойовик.

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