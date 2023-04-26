Путін вміє вбивати, а карати – ні: як у Росії будуть пояснювати поразку в Україні
Спецслужби Росії розглядають різні сценарії розвитку війни. Коли ж переможе Україна, ФСБ доведеться шукати цапа-відбувайла.
Однак ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов припустив, що нікого карати не будуть. Адже після поразки керівництву країни-агресорки потрібно буде довести росіянами, що жодного програшу немає. Про це він розповів 24 Каналу.
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У Путіна немає ніякої влади
Він пояснив, якщо покарати когось, це означає визнати поразку. А її не буде – в Росії оголосять перемогу.
Скажуть, мовляв, НАТО та країни Заходу, які стоять за Україною, хотіли напасти на Росію. Тому російське керівництво випередило їхні плани, завдав першими удар по Україні. І навіть якщо Росія повернулась до своїх старих кордонів, всередині країни нічого не змінилося, ми зберегли її повністю,
– розповів Жирнов.
Саме тому нікого одразу не будуть карати, лише потім, тихенько, переміщенням винних чиновників на інші посади. Так, як Путін карав російських генералів. Або ж Дмітрія Медведєва – він був прем'єр-міністром і навіть президентом, а зараз заступник голови Радбезу.
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"Загалом Путін не вміє карати. У нього насправді немає ніякої влади. Він вміє вбивати за кордоном – згадайте показову страту Литвиненко та Скрипаля", – підкреслив ексспівробітник КДБ.
Сергій Жирнов згадав, коли був теракт на Кримському мосту, нікого не зняли з посади і не покарали. Так само, коли було вбито Дар'ю Дугіну, ніхто не поніс покарання. Хоча вона загинула за 30 кілометрів від Ново-Огарьово, де розташована резиденція Путіна. Її територію охороняє ФСБ та ФСО.
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- Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, що в Росії вже понада рік формують сценарії заміни влади. Проте компроміс ще не знайдено. Він підтвердив, що військово-політичні еліти Росії вже проговорюють кандидатури наступника Путіна. Однак їхні імена він не назвав.
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