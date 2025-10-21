Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, зауваживши, що російського диктатора можуть усунути російські еліти. Для цього Путін має робити деякі кроки.

Дивіться також "Зона смерті для Росії": росіяни мруть з голоду на Херсонщині, – The Telegraph

Чи розвалиться Росія?

Історик зазначив, що російська економіка стагнує. Крім того, видно ефект українських атак на нафтобази та інші об'єкти. Через це в країні-агресорці є дефіцит бензину. Також спостерігається збільшення кількості росіян, які хочуть миру.

Тобто вже є ознаки виснаження. Це ще не колапс, але це те, що може наблизити до нього. Однак чи розпадеться Росія? Я маю сумніви, принаймні зараз.,

– наголосив він.

Грицак пояснив, що Росія досі залишається імперією. Через це розпад має початись саме зі столиці. Тобто повинен з’явитися бунт або невдоволення в найближчому оточенні Путіна та бажання його змістити. Адже політична й військова еліти Росії багато витрачають на цю війну.

Головне – щоб російський диктатор не демонстрував ознак своєї сили. Чим довше він показує, що не може виграти цю війну, тим менше легітимності він має в очах свого найближчого оточення.

"Я припускаю, що це скінчиться тим, що Путіна якось усунуть. Не знаю як – чи здоров’я його підведе, чи буде якийсь переворот. Тоді його найближче оточення з’явиться й скаже: "Це не ми, це він, а ми насправді пухнасті. Давайте розмовляти з нами". Як після смерті Сталіна. Це історично можливий варіант", – припустив історик.

Він додав, що Україні було б добре, щоб російські народи отримали більше свободи – політичної та економічної незалежності. Однак зараз він не бачить, що це може привести до падіння Путіна. На його думку, насправді падіння режиму вперше залежить від українців.

Які проблеми в Росії існують вже зараз?