Україна ризикує втратити розвіддані від США: чим це загрожує

За даними ЗМІ, США погрожують зупинити надавати розвіддані Україні, якщо вона не припинить удари по російських НПЗ. Свого часу Трамп вже йшов на такий крок проти нашої держави.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, судячи з останніх ударів по Росії, Україна продовжує атакувати російську нафтопереробку. Тобто Київ не погодився на вимоги адміністрації Трампа.

Чим загрожує втрата розвідданих від США?

Як наголосив Попович, схожа ситуація трапилася ще в 2025 році. Тоді Сполучені Штати на короткий період призупинили передачу розвідданих. Тоді Франція запропонувала свої послуги в цьому напрямку.

Можливе скасування чи обмеження надання американських розвідданих стане викликом для нашої держави. Супутникові системи США дають змогу відстежувати цілі та наслідки ударів у режимі реального часу.

Якщо Україна не підготувалася до цього, то можуть виникнути певні проблеми. І є сумніви, що держава якось могла тут самотужки щось зробити з технічних причин.