Росія вдосконалила тактику, щоб зупинити наступ України: як ворог намагається стримати ЗСУ
Після того, як Сили оборони України перейшли в наступ, російські окупанти всіма силами намагаються зупинити просування наших військ. Для цього окупанти навіть вдосконалили свою тактику.
Протягом останніх тижнів Росія визначила пріоритети і вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення українських бронетанкових контрнаступальних операцій на Півдні. Про це розвідка Британії інформує в огляді ситуації на фронті в Україні за 4 липня.
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Росія щільно замінувала територію
Як мовиться в огляді розвідки Британії, в основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін.
За даними розвідки, на деяких ділянках щільність мінних полів вказує на те, що окупанти, ймовірно, використали набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною Росії.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
У Міноборони додають, що, сповільнивши український наступ, Росія спробувала завдати удару по українській бронетехніці за допомогою безпілотних літальних апаратів, бойових вертольотів та артилерії.
Хоча Росія досягла певного успіху в цьому підході на ранніх стадіях українського контрнаступу, її сили продовжують страждати від ключових недоліків, особливо від перевантаженості підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів,
– резюмують у розвідці Британії.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ
- Сили оборони України влітку розвивають контрнаступ на Півдні та Сході, а також ведуть оборонні операції. За даними Міноборони, на Півдні вже вдалося деокупувати понад 158 кілометрів квадратних.
- Україна зіштовхнулася з тиском деяких партнерів, які нібито незадоволені темпами контрнаступу. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що темпи просування наших військових не залежать від думки тієї чи іншої держави. Глава держави підкреслив, що на кону людські життя.
- Також на тиск партнерів відреагував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він заявив, що контрнаступ – це не шоу і висловив роздратування через те, що кажуть про "повільний наступ".
- Разом з тим, деякі партнери України все ж розуміють, що контрнаступ потребує детального планування та ретельних кроків. Зокрема, начальник штабів США Марк Міллі сказав, що ні в кого не має бути ілюзій щодо наступу України.