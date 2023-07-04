Росія вдосконалила тактику, щоб зупинити наступ України: як ворог намагається стримати ЗСУ

Після того, як Сили оборони України перейшли в наступ, російські окупанти всіма силами намагаються зупинити просування наших військ. Для цього окупанти навіть вдосконалили свою тактику.

Протягом останніх тижнів Росія визначила пріоритети і вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення українських бронетанкових контрнаступальних операцій на Півдні. Про це розвідка Британії інформує в огляді ситуації на фронті в Україні за 4 липня.

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Росія щільно замінувала територію

Як мовиться в огляді розвідки Британії, в основі цього підходу лежить дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін.

За даними розвідки, на деяких ділянках щільність мінних полів вказує на те, що окупанти, ймовірно, використали набагато більше мін, ніж передбачено військовою доктриною Росії.

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У Міноборони додають, що, сповільнивши український наступ, Росія спробувала завдати удару по українській бронетехніці за допомогою безпілотних літальних апаратів, бойових вертольотів та артилерії.

Хоча Росія досягла певного успіху в цьому підході на ранніх стадіях українського контрнаступу, її сили продовжують страждати від ключових недоліків, особливо від перевантаженості підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів,

– резюмують у розвідці Британії.

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