Атаки дронів на Москву: розвідка Британії розповіла, як Кремль намагається захистити столицю
Москва в останні тижні чи не щодня перебуває під атакою безпілотників. Через це Кремль вирішив спробувати посилити захист російської столиці.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 12 вересня. Як повідомили у розвідці, протягом останніх тижнів Росія "перекалібрувала" позиції своєї протиповітряної оборони ближнього і середнього радіуса дії навколо Москви.
Дивіться також Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології
Кремль намагається показати, що тримає ситуацію під контролем
Британські розвідники пов'язують мету росіян з пошуками більш ефективного захисту від атак безпілотників, яких Москва зараз зазнає майже щодня.
З початку вересня 2023 року російські зенітно-ракетні комплекси "Панцирь-С1" навколо столиці були розміщені на підвищеннях,
– мовиться у повідомленні.
У розвідці нагадують, що раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі й Рязані у грудні 2022 року Росія також розмістила "Панцирь-С1" на дахах офіційних будівель в Москві.
Ймовірно, Кремль не тільки має на меті захистити столицю, але й продемонструвати внутрішньому споживачу, мовляв, ситуація перебуває під контролем.
Майже напевно це зроблено для того, щоб система могла виявляти й вражати цілі типу БпЛА. Однак, ймовірно, це також має на меті гучне запевнення громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем,
– констатували в розвідці Британії.
У Росії затримали командувача протиповітряної оборони Москви
- У Московській області влада затримала командувача 1 армією ППО спеціального призначення генерал-майора Костянтина Огієнка.
- На тлі успішних атак дронів на Москву в Росії вирішили звинуватити Огієнка в хабарництві.
- Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що зміни командування через справу про хабарництво проти вищого командування одного з найелітніших елементів внутрішньої протиповітряної оборони Росії можуть лише погіршити здатність Москви захищатися від цих атак.
- Також в Інституті вивчення війни припускають, що Огієнка насправді затримали не через хабарництво, а провальну роботу ППО.