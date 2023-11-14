Від чого залежать шанси Росії взимку: розвідка Британії назвала важливий фактор

Росія, ймовірно, спробує технічно вдосконалити керований артилерійський снаряд "Краснополь-М2". Донедавна російські артилеристи з успіхами застосовували цей боєприпас у війні проти України.

Розвідка Британії зауважує, що цей боєприпас наразі гірше працює у погану погоду. Саме з цим розвідка пов'язує намір Росії наростити виробництво снарядів "Краснополь-М2".

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Росія анонсувала нарощування виробництва снарядів "Краснополь"

Британські аналітики нагадують, що Росія анонсувала нарощування виробництва корегованих 152-мм боєприпасів "Краснополь" з лазерним наведенням та покращення його ефективності у погану погоду.

Російському оборонпрому досі не вдавалося виробляти достатньо конвенційних боєприпасів. Заплановане нарощування виробництва "Краснополя" напевно є спробою більш ефективно використати наявні промислові потужності,

– зазначає розвідка.

Як мовиться у звіті, досі російські артилеристи з успіхами застосовували цей боєприпас. Часто окупанти використовували снаряди для прицільних ударів по окремих одиницях техніки. Водночас для позначення цілей росіяни використовують безпілотники, які підсвічують їх лазером.

У розвідці наголошують, що низькі хмари досі були головним обмежувальним фактором в ефективному застосуванні цього снаряду, тому що детектор лазера не встигає зафіксувати випромінювання і зманеврувати для удару.

Російська промисловість напевно спробує покращити польотні спроможності "Краснополя" і скоротити час виявлення лазерного випромінювання,

– зазначають в огляді.

Аналітики припускають, що з настанням похмурої зимової погоди доступ російських сил до вдосконалених прицільних боєприпасів буде одним з ключових факторів для успіхів на полі бою.

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