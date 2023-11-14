Від чого залежать шанси Росії взимку: розвідка Британії назвала важливий фактор
Росія, ймовірно, спробує технічно вдосконалити керований артилерійський снаряд "Краснополь-М2". Донедавна російські артилеристи з успіхами застосовували цей боєприпас у війні проти України.
Розвідка Британії зауважує, що цей боєприпас наразі гірше працює у погану погоду. Саме з цим розвідка пов'язує намір Росії наростити виробництво снарядів "Краснополь-М2".
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Росія анонсувала нарощування виробництва снарядів "Краснополь"
Британські аналітики нагадують, що Росія анонсувала нарощування виробництва корегованих 152-мм боєприпасів "Краснополь" з лазерним наведенням та покращення його ефективності у погану погоду.
Російському оборонпрому досі не вдавалося виробляти достатньо конвенційних боєприпасів. Заплановане нарощування виробництва "Краснополя" напевно є спробою більш ефективно використати наявні промислові потужності,
– зазначає розвідка.
Як мовиться у звіті, досі російські артилеристи з успіхами застосовували цей боєприпас. Часто окупанти використовували снаряди для прицільних ударів по окремих одиницях техніки. Водночас для позначення цілей росіяни використовують безпілотники, які підсвічують їх лазером.
У розвідці наголошують, що низькі хмари досі були головним обмежувальним фактором в ефективному застосуванні цього снаряду, тому що детектор лазера не встигає зафіксувати випромінювання і зманеврувати для удару.
Російська промисловість напевно спробує покращити польотні спроможності "Краснополя" і скоротити час виявлення лазерного випромінювання,
– зазначають в огляді.
Аналітики припускають, що з настанням похмурої зимової погоди доступ російських сил до вдосконалених прицільних боєприпасів буде одним з ключових факторів для успіхів на полі бою.
Залужний заявив про важливість контрбатарейної боротьби
- На сторінках The Economist з'явилася публікація Валерія Залужного, в якій головнокомандувач ЗСУ перерахував 5 чинників, які потрібні для перемоги України у війні з Росією.
- Залужний наголошує на контрбатарейній боротьбі. Він пише, що ефективність артилерійських систем, які Україні надав Захід, різко знизилася через вдосконалення російської радіоелектронної боротьби. Водночас контрбатарейна стрільба Росії покращилася.
- Залужний підкреслив, що Україні вдалося досягти паритету з Росією завдяки меншій кількості більш точної вогневої потужності.
- За його словами, потрібно, щоб партнери поставляли Україні краще артилерійське розвідувальне обладнання.